Zu wenig Platz für Autos : Issumer fordern Anwohner-Parkausweise

Auf der Mittelstraße und den anderen Straßen innerorts gilt Parkscheibenpflicht. Da haben Anwohner, die länger als zwei Stunden parken wollen, das Nachsehen. Foto: Bianca Mokwa

Issum Im Ort herrscht auf vielen Straßen Parkscheiben-Pflicht. Das ist für Anwohner ärgerlich, die ihr Auto länger als zwei Stunden abstellen wollen. Die Verwaltung verweist auf die Parkplätze auf dem Vogt-von-Belle-Platz und der Schulstraße.

Seit der Corona-Pandemie wird es an manchen Tagen in Issum eng: Weil viele Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten, sind Stellplätze für Autos knapp, zumindest auf einigen Straßen im Ortskern. Parkausweise für Anwohner, die anderenorts üblich sind, gibt es dort nicht – es gibt nur eine Parkscheiben-Regelung. Zwei Stunden parken, dann ist Schluss. Anwohner wie Julian Dahms – zu Hause an der Mittelstraße – ärgert das: Wenn er sein Auto vor seiner Wohnung abstellen will, muss er es alle zwei Stunden umparken.

Der Issumer fragt sich, warum man in der aktuellen Situation, in der andere Städte am Niederrhein kostenloses oder unbegrenztes Parken für die Anwohner ermöglichen, nicht auch in Issum anders handeln kann. Bereits als er sich im Oktober als Neuhinzugezogener bei der Gemeinde meldete, habe er nach einem Anwohnerparkausweis gefragt: Fehlanzeige.

In Issum ist das Parken auf dem Parkplatz an der Schulstraße und auf dem Vogt-von-Belle-Platz frei und ohne Parkscheibe möglich. Foto: Bianca Mokwa

Tatsächlich werden bei der Gemeinde keine Anwohnerparkausweise ausgestellt, hieß es bei der Verwaltung. In der Vergangenheit habe es immer mal wieder Anfragen gegeben, erklärt Brigitte Bast von der Gemeinde Issum. Aber da die Gemeinde kein eigenes Verkehrsamt hat, sei ohnehin der Kreis Kleve zuständig.

Das Ausstellen von Parkausweisen für Anwohner ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ein „erheblicher allgemeiner Parkdruck“ ist dafür erforderlich. Nötig ist auch, dass die Bewohner regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit haben, „in ortsüblicher, fußläufig zumutbarer Entfernung von ihrer Wohnung einen Stellplatz für ihr Kraftfahrzeug zu finden“. Der Kreis Kleve kommt zu dem Schluss: „Die Notwendigkeit zur Anordnung von Bewohnerparkvorrechten in Issum bestand bisher nicht.“

Warum das so ist, erklärt Brigitte Bast. Mit dem Vogt-von-Belle-Platz und dem 2018 neu geschaffenen Parkplatz an der Schulstraße, gegenüber der Volksbank, gebe es in Issums Ortsmitte Parkraum, der 24 Stunden lang genutzt werden könne. Grundsätzlich sei aber das Ausstellen eines Anwohnerparkausweises eine Einzelfallentscheidung, betont der Kreis Kleve. Issumer, die einen haben möchten, müssen also zur Gemeinde, die dann die Bitte an den Kreis weiterleitet. Als einzige der elf Kommunen, die kein eigenes Straßenverkehrsamt hat, gibt es in Rees Parkausweise speziell für Anwohner.

Und so sieht es in der Nachbarkommune Geldern aus, die ein eigenes Straßenverkehrsamt hat: Ausnahmegenehmigung von Park- und Halteverboten für Bewohner gibt es in Geldern auf und innerhalb der Wälle. Beantragen können den Anwohnerparkausweis Bewohner mit erstem Wohnsitz auf oder innerhalb der Wälle der Stadt, also auf oder innerhalb des Rings Ostwall, Nordwall, Südwall, Westwall, erklärt Gelderns Pressesprecher Herbert van Stephoudt.

Weitere Voraussetzungen sind, dass auf dem Grundstück des Hauses, in dem der Antragsteller wohnt, keine Stellplätze oder Garagen vorhanden sind, die er nutzen darf. Außerdem darf der Antragsteller weder Eigentümer noch Mieter einer Garage oder eines Stellplatzes im Umkreis von 300 Metern Entfernung von seiner Wohnung sein. Und: Der Antragsteller muss der Halter des benutzten Kraftfahrzeuges sein. Wenn er nicht der Halter ist, es aber dauernd nutzt, muss er eine entsprechende Bescheinigung des Fahrzeughalters beifügen. „Jedem Bewohner steht ein Parkausweis zu, wenn die oben genannten Voraussetzungen vorliegen“, heißt es von Seiten der Stadt Geldern.