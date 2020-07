Fußball : Herbert Lampey reicht den Staffelstab weiter

Straelen Das 90-jährige Urgestein des SV Straelen gibt die Verantwortung für die Leitung der Jugend-Abteilung an ein Trio ab. Uwe Bons, Dennis Lüfkens und Dirk Basten übernehmen die Aufgaben bis zu den anstehenden Wahlen im Herbst kommissarisch.

Kein anderer hat die Jugendarbeit in der Fußball-Abteilung des SV Straelen so geprägt wie Herbert Lampey. Seit über 65 Jahren hat er sich ununterbrochen um den SVS-Nachwuchs gekümmert, der in seinem Leben immer an vorderster Stelle stand. Im Mai feierte Herbert Lampey seinen 90. Geburtstag und hat jetzt die Verantwortung für die Leitung der Jugend-Abteilung an ein Straelener Trio weitergegeben.