Oberster Schulpfleger verabschiedet : Nie wieder Schulausschuss-Sitzung

Erkrath Frank Neas (Gymnasium Neandertal) hat nach zehn Jahren in der Stadtschulpflegschaft Erkrath den Beirat verlassen. Wie fallt seine seine Bilanz nach dieser langen Zeit aus? Und wer wird Nachfolger?

Als Vorsitzender einer Schulpflegschaft erlebt man hitzige Diskussionen. Zuletzt ging es um den Stand der Digitalisierung an Erkrather Schulen, der von Eltern und Lehrern als extrem unbefriedigend empfunden wurde. Seitdem ist hardware-technisch mächtig aufgerüstet worden, obwohl ein neuer Lockdown mit „Home Schooling“ vorerst nicht drohen soll. Aber man weiß ja nie. Frank Neas (Gymnasium Neandertal), der nach zehn Jahren in der Stadtschulpflegschaft Erkrath (SSPE), darunter sechs als Vorsitzender, nicht mehr im Beirat ist, weil sein jüngstes Kind mittlerweile die Schule verlassen hat, wird den Fortgang der Dinge nur noch aus der Ferne beobachten. Bürgermeister Christoph Schultz und der Beigeordnete Michael Pfleging haben Neas jetzt im kleinen Sitzungssaal des Rathauses verabschiedet. Eine Etage darunter, im großen Sitzungssaal, hat er so manche Sitzung des Schulausschusses erlebt und manchmal wohl auch durchlitten. Dank für sein langjähriges Engagement war ihm sicher: „Sie haben die Meinungen und Anliegen der Erkrather Schulen sowie die Interessen der Eltern, ebenso wie die der Schüler, stets wahrgenommen und verlässlich mit den beteiligten Stellen zusammengearbeitet“, lobte Bürgermeister Schultz. Auch Frank Neas zeigte sich zufrieden: „Wir haben in den vergangenen Jahren einiges erreicht. Die Pflegschaft steht in einem intensiveren Austausch und wir sind auch im Schulausschuss viel aktiver geworden. Das kann gerne so weitergehen.“ Nachfolger Christian Fuhrmann hat da gar keine Einwände. Er nimmt ab sofort für die SSPE als sachkundiger Bürger an den Sitzungen des städtischen Schulausschusses teil und vertritt dort die Meinungen und Anliegen der Erkrather Schulpflegschaften. Vervollständigt wird das Team durch Jennifer Kohlenberg (Secheckschule) als Schriftführerin und Melanie Martin (GGS Millrath) als Pressebeauftragte. Zweck der SSPE ist es, die Interessen von Eltern und Schülern an den Schulen zu vertreten. Dies umfasst Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit der einzelnen Pflegschaften hinausgehen.