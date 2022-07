Hilfe in Krefeld : Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine in Hüls

Zwei Containeranlagen als neue Übergangseinrichtung mit bis zu 100 Plätzen für Ukraine-Flüchtlinge hat die Stadt auf dem ehemaligen Sportplatz am Reepenweg aufstellen lassen. Foto: Stadt Krefeld/Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld Auf dem ehemaligen Sportplatz neben der Robert-Jungk-Gesamtschule am Reepenweg wurden zwei große Containeranlagen aufgestellt. Rund 3000 Flüchtlinge sind seit Kriegsbeginn in Krefeld angekommen.

Neue Unterbringungsmöglichkeiten für die hilfesuchenden Menschen aus der Ukraine hat die Stadt Krefeld jetzt in Hüls errichtet. Auf dem ehemaligen Sportplatz neben der Robert-Jungk-Gesamtschule am Reepenweg ist durch Aufstellen von zwei großen Containeranlagen eine neue Übergangseinrichtung mit bis zu 100 Plätzen entstanden. Stadtdirektor Markus Schön: „Hier von Containern zu sprechen, wird der Wertigkeit der Unterkunft nicht gerecht. Es wird ein schöner Standard geboten, der einen annehmbaren Aufenthalt ermöglicht.“

Der Dezernent merkt an, dass momentan kaum noch neue Personen aus der Ukraine kommen und untergebracht werden müssen. Allerdings gibt es zwei Familien mit Haustieren, die in der Unterkunft Forstwald ein komplettes Zelt belegen, das eigentlich für Quarantänefälle bereitstehen sollte. Diese werden nun wohl bald nach Hüls umziehen. „Da die Situation und der weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine nach wie vor sehr unvorhersehbar ist, muss die Stadt auf unbestimmte Zeit weiterhin Unterbringungsmöglichkeiten bereithalten“, so der Stadtdirektor. „Insgesamt 17 Wohnräume gibt es hier in Hüls, die mit bis zu sechs Personen belegt werden können“, erklärt der zuständige Abteilungsleiter für die Unterbringung, Thomas Gref. Fachbereichsleiter Andreas Pamp ergänzt: „Der große Küchenraum mit vier Elektroherden ermöglicht den Menschen, dass sie sich ihre Speisen selbst zubereiten. Wir haben auch so möbliert, dass dort gemeinsam gegessen werden kann.“ Kühl-Gefrierkombinationen gibt es in den einzelnen Zimmern, damit jede Familie sich selbst bevorraten kann. Dusch- und Waschräume gibt es natürlich auch, und in einem Raum stehen Waschmaschinen einsatzbereit.

Der große Küchenraum ermöglicht den Bewohnern, dass sie sich ihr Essen selbst zubereiten können. Foto: Stadt Krefeld/Jochmann, Dirk (dj)

Info Caritas-Hilfen innerhalb der Ukraine Caritas-Hilfen haben bislang zwei Millionen Menschen in der Ukraine erreicht. Es sind innerhalb des Landes Hunderttausende auf der Flucht. Sie erhalten Lebensmittel, Hygieneartikel sowie auch psychologische Unterstützung.

Die Unterkunft in Hüls wird mit städtischem Personal betrieben. Elf Mitarbeiter werden in drei Schichten dort eingesetzt, so dass rund um die Uhr Ansprechpartner vor Ort sein werden. Auch Sozialarbeiter sind bei Bedarf vor Ort. Außerdem können die Menschen auf die Hilfsbereitschaft der Hülser zählen: „Schon in der vergangenen großen Flüchtlingswelle hat es dort eine Unterkunft gegeben, um die sich ein sehr aktiver ehrenamtlicher Helferkreis gekümmert hat. Dieser steht auch diesmal bereit, um die Hilfesuchenden willkommen zu heißen“, betont die Verwaltung.

Insgesamt 17 Wohnräume gibt es in Hüls, die mit bis zu sechs Personen belegt werden können. Foto: Stadt Krefeld/Jochmann, Dirk (dj)