Erntedankfest in Geldern : Aktion zu Erntedank auf dem Wochenmarkt

Für Erntedank haben sich die Marktbeschicker in Geldern etwas Besonderes ausgedacht. Foto: Lisa Kastner

Geldern Solange der Vorrat reicht werden 400 Kerzen und Wochenmarkt-Blocks verschenkt, die sich jeder Kunde am Erntedankstand mitnehmen darf.

In diesem Jahr ist Erntedank noch mal besonders, so die Marktbeschicker des Wochenmarkts in Geldern. „Seid einigen Monaten jagt eine Negativmeldung die nächste. Die Menschen machen sich Sorgen und sind verunsichert. Ein Grund für uns, besonders auf dieses Fest hinzuweisen.“ Erntedank sei ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was für ein Geschenk gesunder Boden, Regen, Sonne und die Vielfalt der Natur sind.

Die Aktion solle ins Bewussstsein rufen, welche Vielfalt uns hierzulande nach wie vor zur Verfügung steht. Nicht überall könne man etwa im Supermarkt aus 30 verschiedenen Sorten Ketchup wählen. Die Erntedank-Aktion findet am Freitag, 30. September von 8 bis 13 Uhr auf dem Gelderner Wochenmarkt statt. Solange der Vorrat reicht werden 400 Kerzen und Wochenmarkt-Blocks verschenkt, die sich jeder Kunde am Erntedankstand mitnehmen darf. Es wird darum gebeten, dass jeder nur eine Kerze und einen Block nimmt, damit es für möglichst viele Kunden reicht. Die Kerzen wurden von Schülerinnen und Schülern der Förderschule Friedrich von Bodelschwingh in Krefeld im Rahmen eines Projektes hergestellt.