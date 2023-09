Brauchtum Warum wir das Erntedankfest feiern

Das bekannteste ausländische Erntedankfest ist der Thanksgiving Day in Nordamerika. Er erinnert an das erste Erntedankfest der Pilgerväter. Traditionell isst man an diesem Tag einen Truthahn und die Familie kommt zusammen. Jedoch ist das heutige Fest kein reines Erntedankfest, sondern ein Fest zum Dank für alles Gute und allen Erfolg. In den USA feiert man das Fest am vierten Donnerstag im November. Die Kanadier feiern das Fest am zweiten Montag im Oktober. In beiden Ländern ist es ein gesetzlicher Feiertag. In Kanada gibt es zudem liturgische Feiern in Kirchen. Der christliche Gedanke erinnert dabei stark an die Bräuche in Europa. Dadurch ist das kanadische Thanksgiving vergleichbarer mit dem deutschen Erntedankfest.