Geschäfte und Betriebe weiterhin erreichbar : So geht es an der Krefelder Straße weiter

Vor knapp zwei Monaten haben die Arbeiten an der Krefelder Straße begonnen. Trotz der Baustelle sind nach wie vor alle Betriebe, die vor oder im Baustellenbereich liegen, erreichbar. Foto: Stadt Geldern Foto: Stadt Geldern

Geldern Eine neue Phase der Bauarbeiten in Geldern beginnt: Im Rahmen des Projekts werden die Fahrbahn und die Fleuth-Brücke in Höhe der Straße Am Ölberg saniert. Die Geschäfte und Betriebe sind weiterhin erreichbar.

Vor knapp zwei Monaten hat die umfangreiche Baumaßnahme der Stadt Geldern an der Krefelder Straße begonnen. Im Rahmen der Arbeiten wird dabei nicht nur die Straße saniert und umgestaltet, sondern es werden direkt auch zwei weitere Projekte erledigt: Zum einen wird die Fleuth-Brücke in Höhe der Straße Am Ölberg saniert. Zum anderen nutzten die Stadtwerke Geldern die Baustelle, um eine neue Gasleitung zu verlegen.

„Die Fleuth-Brücke wurde in diesem Bauabschnitt bereits komplett neu abgedichtet“, sagt Jeanette Scholten vom Team Erschließung der Stadt Geldern. „Zudem wurden die Betonkappen schon saniert und das Geländer neu gestrichen.“ Gesetzt wurden ebenfalls bereits Randanlagen wie Bordsteine und die Rinne. „Die Gasleitung ist durch die Stadtwerke Geldern schon erneuert worden“, berichtet die Projektverantwortliche. Im Bereich der alten Busbucht wurden die noch fehlenden Senken angeschlossen und die Randanlage gesetzt. In Kürze abgeschlossen sein sollen in beiden Bereichen außerdem die Asphaltarbeiten für die Binderschicht, also die Schicht zwischen der Asphalttragschicht und der Asphaltdeckschicht.

Wichtig ist der Stadt Geldern zu betonen, dass alle Betriebe, Geschäfte und Restaurants, die vor oder im Baustellenbereich liegen, nach wie vor erreichbar sind. „Sowohl der Futtershop als auch das ,Mitsubishi Autocenter Niederrhein` können trotz der Einbahnstraßenregelung im Baustellenbereich direkt angefahren werden“, informiert Scholten. Darauf weist seit Anfang der Woche zusätzlich ein Schild am Anfang des Baustellenbereichs hin. Im Zuge der Baumaßnahme soll auch die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. „Geh- und Radwege erhalten insgesamt mehr Raum in dem Bereich“, sagt Jeanette Scholten. „Überall dort, wo es möglich ist, werden die Radwege verbreitert.“

Der stadtauswärts führende Radweg wird außerdem jetzt bis zur Einmündung der Duisburger Straße in Höhe der Unternehmen „Mawiplant“ beziehungsweise „Thomas Philipps“ angelegt. Um dort eine sichere Querung der Krefelder Straße zu ermöglichen, wird eine weitere Querungshilfe gebaut, wie man sie schon von anderen Abschnitten der Krefelder Straße her kennt.

Bei der Umgestaltung der Randanlagen entstehen ferner neue Parkplätze und Baumstandorte. Auch eine große Grüninsel in der Fahrbahn wird entstehen.

Ansprechpartnerin Bei Fragen zu den Details der Baumaßnahme ist Jeanette Scholten (Team Erschließung im Bereich Tiefbau der Stadt Geldern) unter Telefon 02831 398-323 oder per E-Mail unter jeanette.scholten@geldern.de erreichbar.

(RP)