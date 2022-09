St.-Aloysius-Jungschützen Walbeck : Walbeck feiert sein Schützenfest

Walbeck Die St.-Aloysius-Jungschützen starten heute mit dem Maibaum-Setzen in die Kirmestage. König Philipp Ceulaers und seine Königin Anna Neyenhuys haben mit ihrem Thron Tänze einstudiert. Premiere dafür ist beim Königsgalaball.

Das Spargeldorf steht ab Freitag ganz im Zeichen des Schützenfestes. Nach vier Jahren Pause richten die St.-Aloysius-Jungschützen das Volksfest aus. Am Donnerstag stellten sie vor, was sie sich für die nächsten Tage vorgenommen haben.

Im Mittelpunkt steht König Philipp Ceulaers. Er schoss im Mai den Vogel ab. Er ist 25 Jahre alt, ein gebürtiger Walbecker und ist schon seit 13 Jahren Mitglied der Jungschützen. Er ist stellvertretener Schießmeister. Durch seine Leidenschaft für das Vereinsleben ist er auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Walbeck. Er sagt zu den Vorbereitungen: „Trotz der immer weiter steigenden Nervosität freue ich mich auf ein unvergessliches Schützenfest“. Seine Königin und gleichzeitig Freundin Anna Neyenhuys lebt das Vereinsleben ähnlich aus. Seit sechs Jahren hat Philipp sie mit dem Schützenfieber angesteckt. Die Walbeckerin spielt im TV Sevelen Volleyball und arbeitet selbstständig als Maler- und Lackiermeisterin. Anna freut sich, mit dem Hofstaat, den geladenen Gästen und den Zuschauern am Straßenrand ein schönes Schützenfest zu feiern.

Minister, Tobias Linßen ist ein bekanntes Gesicht der St.-Aloysius-Jungschützen. Seit einem Jahr ist er der Vorsitzende des Vereins und lebt dieses Amt mit voller Leidenschaft aus. Der 25-jährige ist auch aus dem Trommlercorps und der Freiwilligen Feuerwehr nicht wegzudenken. Der gelernte Controller berichtet, dass als Vorsitzender und Minister gleichzeitig unglaublich viele Aufgaben auf ihn zugekommen sind, er sich nun aber umso mehr freut, wenn alles rund läuft und er das Erlebnis, Teil des Throns zu sein, genießen kann. Seine Freundin und Hofdame Leonie Canders kommt gebürtig aus Straelen, wohnt aber mittlerweile im Spargeldorf. Sie ist 22 Jahre alt, spielt Saxophon im Musikverein Auwel Holt und singt nebenbei auf Hochzeiten und Trauerfeiern. Der gelernten Erzieherin hat besonders das Einstudieren der Tänze Spaß gemacht. Lena Stachnick kann es auch kaum abwarten die eingeübten Schritte endlich aufs Parkett zu bringen. Die 24-Jährige wohnt derzeit im Bochum, wo sie Wirtschaftspsychologie im Master studiert. Nebenbei arbeitet sie als Werkstudentin in der Personalentwicklung. Wenn sie in ihrem Heimatdorf Walbeck unterwegs ist, sieht man sie bei dem Trommlercorps oder im Sportverein. Bei den Jungschützen ist sie seit 2015 Mitglied. Ihr Hofherr Stephan Broeckmann kommt aus dem Nachbardorf Auwel-Holt. Er spielt Posaune im Musikverein Auwel-Holt und ist Mitglied der KLJB Straelen und der St.-Sebastianus-Bruderschaft Straelen. Der gelernte Agrarbetriebswirt: „Es war zwar anstrengend, aber ich freue mich, endlich alles zu präsentieren, was wir in den letzten Wochen einstudiert und geplant haben.“