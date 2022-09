Hilfe für Bedürftige : Erntedankfest: Christen sammeln für Tafel Krefeld

Die Spendenbereitschaft an die Tafel Krefeld geht zurück und gleichzeitig ist der Bedarf deutlich gestiegen. Foto: Rehbein

Krefeld Die Pauluskirchengemeinde feiert mit der Gemeinde Heiligste Dreifaltigkeit Erntedank am Moritzplatz. Die Lebensmittel, die zunächst den Erntedankaltar in der Pauluskirche schmücken, werden an die Krefelder Tafel weitergegeben.

Erntedankfest für die Tafel: Am kommenden Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr feiert die Evangelische Pauluskirchengemeinde gemeinsam mit der katholischen Gemeinde Heiligste Dreifaltigkeit Erntedank mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche am Moritzplatz.