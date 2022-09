Angebot in Neuss : Wochenmarkt soll wieder einem Stadtfest weichen

Neuss Wenn am Samstag, 26. November, der Neusser Weihnachtsmarkt geöffnet hat und gleichzeitig Quirinus Mittelaltermarkt ist, soll der Wochenmarkt gestrichen werden. Das wird die CDU in der nächsten Ratssitzung zum Thema machen.

Es ist erst wenige Monate her: Am Hansetag im Mai sollte ausgerechnet der Wochenmarkt ausfallen. Die Folge: große Proteste der CDU und der Marktbeschicker. Am Ende konnten die Marktbeschicker an der Alten Post ihre Stände aufbauen. Und nun geht es offensichtlich wieder von vorne los, denn erneut hat die Stadtverwaltung die Marktbeschicker von einem Stadtfest ausgeladen. So zumindest steht es in einer Mitteilung der CDU. Am ersten Adventswochenende sollen sie den Weihnachts- und Mittelaltermärkten ersatzlos weichen. Ausgerechnet an einem Tag, an dem viele Kunden in die Stadt kommen und viel Umsatz möglich ist.