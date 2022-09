Termin im Hexenland : Töpfer- und Handwerkermarkt am Tag der Deutschen Einheit

Der Töpfer- und Handwerkermarkt in Sevelen lockt regelmäßig viele Besucher nach Sevelen. Seit 1990 findet der Markt immer am 3. Oktober statt. Archivfoto: Stade Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Sevelen Neben der Handwerkskunst geht es auch um Geselligkeit. Rund um den Kirchplatz gibt es Musik. Für die Kinder gibt es einen eigenen Trödelmarkt.

Am Feiertag, 3. Oktober, findet wieder der Töpfer- und Handwerkermarkt im Hexenland statt. Der seit 1990 etablierte und beliebte Markt findet im Herzen von Sevelen statt. Immer wieder leicht verändert konnte er sich als erfolgreiches Dorffest am Niederrhein behaupten. Der Markt erinnert an die Geschichte Sevelens als altes Töpferdorf.

Seit Beginn veranstalten am Tag der Deutschen Einheit die Gemeinde Issum, die Vereinsgemeinschaft Sevelen und der Werbering Sevelen Hexenland gemeinsam dieses Event und entwickelten das Konzept immer weiter. Ab 10 Uhr werden im Ortskern an der Kirche, auf der Marien- und der Dorfstraße zahlreiche professionelle Töpfer, Keramiker und Handwerker ihre Arbeiten anbieten. Das Angebot beginnt bei handgefertigter Gebrauchskeramik über Bunzlauer Keramik, Schmuck und Skulpturen bis hin zu Innen- und Außendekoration. Auch wer auf der Suche nach Holzdeko oder Geschenkartikeln ist, wird fündig. Neben den bekannten Ausstellern haben sich auch neue Kunsthandwerker aus den Bereichen Stoff/Genähtes, Eisen/Metall, Glas und Garten angemeldet. Die Töpfer und Handwerker stammen aus dem Düsseldorf/Kölner Raum, dem Ruhrgebiet , dem Sauerland und natürlich vom Niederrhein. Einigen kann bei der Produktion über die Schulter gesehen werden.

Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Concordia Kapellen auf der großen Bühne auf dem Kirchplatz. Traditionelle Blasmusik gehört dabei genauso dazu, wie Musicals, Rock & Pop und aktuelle Hits. Ab 14 Uhr wird die Joekskapel Kleug Zaat aus Lottum bis 18 Uhr die Kirchplatzbühne und die Straßen übernehmen. Zusätzlich zu den beiden Musikkapellen werden die DJ´s T&D den Kirchplatz immer wieder einheizen. Da darf bei frisch gezapften Getränken den ganzen Tag mitgefeiert und geschlemmt werden. Neben den bekannten Pavillons und Weinstand der Vereinsgemeinschaft Sevelen wird für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt sein. Ein Imbissstand, Pizzabude und Fischimbiss werden die Besucher mit herzhaften Sachen verwöhnen. Der Ortsverband der Landfrauen wird sich im Landcafé-Zelt auf dem Kirchplatz präsentieren und den selbstgebackenen Kuchen und Reibekuchen zum Verzehr anbieten. Die DLRG bietet frische Waffeln an. Bei der Fleischerei Loeven wird es Bratwurst aus eigener Herstellung im Brötchen geben und gegenüber steht das Café-Böhnchen, bekannt von der Kaffeestube am Freibad. Ab 11 Uhr werden jede Menge Kinderattraktionen angeboten und es gibt einen Kindertrödelmarkt in der Raiffeisenstraße und am Clemens-Pasch-Platz Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Kinder können ab 7 Uhr aufbauen.