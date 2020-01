Heilig Geist in Hochdahl : Pfarrer spricht über Heilige Drei Könige

Erkrath Eigentlich kennt die Bibel diese Figuren nicht. Ludwin Seiwert berichtet, wie die Sage entstand.

Der Evangelist Matthäus ist der einzige, der in der Bibel die Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland schreibt. In einigen Übersetzungen heißen sie Sterndeuter, in anderen Magier, aber in keinem Fall Könige. Woher hat Matthäus seine Erzählung? Wie entstand später die Überlieferung von Kaspar, Melchior und Balthasar? Was feiern die Christen am 6. Januar? Und was befindet sich im Kölner Dreikönigenschrein?