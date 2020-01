Unterwegs in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Die Sternsinger ziehen jetzt von Haus zu Haus

Die Sternsinger sind in Mettmann, Erkrath und Wülfrath unterwegs. Lara (8) freut sich schon auf ihren Einsatz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Vor Weihnachten haben die Vorbereitungen begonnen. Jetzt sitzt die Krone, und für ein stärkendes Mittagessen ist auch gesorgt.

Von Susann Krüll

In den vergangenen Wochen haben sich zahlreiche Sternsinger auf das Überbringen des Segenswunsches „Christus mansionem benedictat“ vorbereitet. Gemeinsam mit ihren Betreuern haben sie die Lieder gelernt, ihre Kostüme ausgesucht, sich geeinigt, wer Baltasar, Kaspar oder Melchior darstellt und der Gruppe den Stern voranträgt. Auch ob einer den Text spricht oder alle drei Könige sich den Text aufteilen, entscheiden die aus vier oder fünf Kindern bestehenden Gruppen selbst. Das Motto der Sternsinger-Aktion lautet diesmal „Frieden! Im Libanon und weltweit.“ In Mettmann haben die Sternsinger einige besondere Termine zu absolvieren: Am 14. Januar besuchen sie die Kreispolizei, am 19. Januar Bürgermeister Thomas Dinkelmann im Rathaus sowie die Mettmanner Feuerwehr.

Um die Einsätze zu proben und Lieder zu üben, haben die Sternsinger bereits einige Treffen hinter sich gebracht. Das ist derzeit auch in den Katholischen Kirchengemeinden St. Johannes und St. Franziskus in Erkrath der Fall. Am Samstag nach Weihnachten haben sich im Franziskushaus in Trills die 19 Mädchen und Jungen getroffen, die auf sechs Bezirke verteilt im Januar von Haus zu Haus ziehen werden.

Info Sie bringen den Segen in allen Städten Mettmann In St. Lambertus ziehen die Sternsinger am 5. Januar von Haus zu Haus. Zur gleichen Zeit tun das auch die Sternsinger von Thomas Morus. In der Katholischen Gemeinde Heilige Familie ist der 12. Januar der Sternsingertag. Erkrath Die Sternsinger von St. Johannes ziehen ab ca. 9.30h am 11.1. durch Alt-Erkrath. Bereits am 10. Januar erhält der Bürgermeister von ihnen im Rathaus Besuch. Gesucht werden noch Kinder und Begleiter für die Touren am 12.1. durch Unterfeldhaus und Unterbach. In der Hochdahler St. Franziskus-Gemeinde werden die Sternsinger mit einer Messe am 3. Januar um 9 Uhr entsandt Wülfrath Am Samstag, 12. Januar, begehen begehen Kinder der Kita St. Joseph von zirka 10 bis 12 Uhr den Markt am Diek und die Fußgängerzone.

Heide Bauer, Jugendreferentin der Gemeinde, sowie die vier jugendlichen Begleiter haben unter anderem mit den Kindern die Kronen aus Goldpapier gebastelt. „Wir haben verschiedene Vorlagen, zwischen denen die Kids wählen können“, berichtet Paula Weitz, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Marie sowie Kilian Peters und Philipp Dinsch den Kids zur Hand geht beim Ausschneiden. Einige Jungen, allen voran Cassidy, der bereits zum dritten Mal als Sternsinger dabei ist, entscheiden sich für ein „gold-blauen Stoffring“, der bei den Kostümen liegt. Sie wurden zum Schluss des Treffens verteilt. Zu Beginn des Treffens wurden, von Heidi Bauer auf der Gitarre begleitet, die Lieder geübt. Die Jugendreferentin hat einen guten Tipp parat: „Wir kleben das Textblatt mit den Liedern und dem Segenswunsch auf die Rückseite des Sterns, wie einen Spickzettel“, sagte Bauer, die noch ermahnte, immer erst zu fragen, wohin diejenigen, die besucht werden, den Segenswunsch geschrieben haben möchten.

Auch in der Johannes-Gemeinde hat Jugendreferent Holger Wirtz die rund 30 Sternsinger auf ihre Aufgaben vorbereitet und eingekleidet. „Wir haben viele ganz neue Gewänder unter anderem von ‚Knopf & Stoff‘ genäht bekommen. Die alten waren schon arg in Mitleidenschaft gezogen“. Um alle Wünsche nach Besuchen in Alt-Erkrath, Unterbach und Unterfeldhaus, erfüllen zu können, braucht es rund 70 Sternsinger. Es fehlen also noch einige und Holger Wirtz freut sich über Nachmeldungen. Alle Gruppen erhalten mittags ein Essen auf ihrer Route bei Privatleuten, die sich bereit erklärt haben, die fleißigen Kinder zu verpflegen. Schließlich werden sie vormittags beginnen und je nach Route bis weit in den Nachmittag hinein unterwegs sein. „Ich mache das schon zum dritten Mal,“ erzählt die achtjährige Clara Andrich, die mit ihren gleichaltrigen Klassenkameraden Mark Hoffmann, Jana Werder sowie Lara Pölitz und deren fünf Jahre alten Bruder Leon ein Sternsinger-Team bildet. „Es macht einfach Spaß für die Leute zu singen, die wir besuchen“, fügt Mark hinzu, der Leon den Job gegeben, den Beutel für die Süßigkeiten zu tragen. „So ein Kleiner bekommt garantiert mehr als wir Großen.“ Ihr Team wird die Segenswünsche zu Bürgermeister Christoph Schultz ins Rathaus bringen. Darauf sind die Fünf besonders stolz.