Schwanenberger Pfarrer über Ostern : „Sich aufzuopfern, das ist Lebensgesetz“

Robin Banerjee leitet die evangelische Kirchengemeinde in Schwanenberg. Foto: Ruth Klapproth

Interview Erkelenz Robin Banerjee spricht über die seelischen Auswirkungen der Pandemie, den Ukraine-Krieg aus theologischer Sicht und erklärt, warum wir an Ostern über den Tod lachen können.

Robin Banerjee ist seit knapp 20 Jahren Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Schwanenberg. In dem Podcast „Sapperlot“ sprechen Banerjee und sein Team regelmäßig mit Gästen über Geschichten mitten aus dem Leben. Auch hinter der Kirchengemeinde liegen zwei extrem herausfordernde Jahre. Deswegen möchte der 49-Jährige reden. Darüber, was die Pandemie mit unserer Gesellschaft gemacht hat und was sie uns lehrt. Darüber, was die Bibel über Krieg und Frieden vermitteln und warum er Putin in seine Gebete einschließt. Und darüber, warum wir den Karfreitag bewusst erleben müssen, um das perfekte Osterfest feiern zu können.

Herr Banerjee, die Pandemie ist trotz der vielen Lockerungen noch nicht vorbei. Nicht angesichts der hohen Zahlen, aber auch noch nicht in unseren Köpfen. Wie blickt man als Pfarrer darauf, was Corona mit uns allen in den vergangenen zwei Jahren gemacht hat?

Robin Banerjee Um es positiv zu formulieren: Wir haben gemerkt, dass wir einander brauchen, dass das große Thema Beziehungen ein wichtiges geblieben ist. Bei aller Vereinzelung und Individualisierung, ob im Arbeitsalltag am Computer oder auch zu Hause bei Netflix, die durch die Pandemie vor allem bei Jugendlichen noch mal auf die Spitze getrieben wurde. Als wir diese harten Lockdowns durchlebt haben, haben wir gespürt, dass wir einander brauchen und dass wir Beziehungswesen sind.

Viele Menschen haben sich extrem einsam gefühlt.

Banerjee Das ist ja auch in der Theologie ein unglaublich starkes Thema, das sich durch das Alte und Neue Testament durchzieht – Solidarität und Gemeinschaft. Die Pandemie hat mich gelehrt, dass das nicht nur ein Ziel ist, nach dem man streben sollte, sondern eine innermenschliche Notwendigkeit für das Leben. Religion heißt übersetzt: mit etwas in Beziehung sein. Das heißt, man lebt nicht alleine. Da brauchen wir Gott noch gar nicht ins Spiel zu bringen, es geht zuerst einmal um die Beziehungen zwischen Menschen. Das Kreuz ist das Zeichen der Beziehungen (formt mit den Händen ein Kreuz): senkrecht zwischen Gott und Mensch und waagerecht zwischen den Menschen.

Wie haben sich die Einschränkungen auf unsere Psyche ausgewirkt?

Banerjee Die Pandemie hat uns alle auf eine harte Probe gestellt. Unsere Frustrationstoleranz wurde sehr stark geprüft. Wie reagiert der Mensch, wenn Zwänge von außen auf ihn zukommen? Sind wir in der Lage, uns anzupassen oder werden wir ausfallend, um uns zu schützen?

Die Einschränkungen waren letztlich ja aus Solidaritätsgründen nötig, führten aber zu viel Unverständnis.

Banerjee Für mich ist Solidarität aber kein Kampfinstrument. Klar, ich bin geimpft und empfehle jedem, sich impfen zu lassen. Aber ich würde nicht so weit gehen, eine Spaltung der Gesellschaft in Kauf zu nehmen. Die Nicht-Immunisierten machen es uns schwer, aber sie sind genauso wichtig und zu akzeptieren und zu respektieren. Diese Auseinandersetzung hat uns gerade in den Kirchen herausgefordert. Wir haben entschieden, dass die Nicht-Immunisierten mit einem Test in die Kirche kommen, dass wir keine 2G-Regelung für den Gottesdienst einführen. Das war eine wichtige Entscheidung, um die wir gerungen haben im Blick darauf, keine Spaltung herbeizuführen. Trotzdem würde ich jedem raten, rational auf die Wissenschaft zu hören.

Hat das Thema Impfen in Ihrer Gemeinde zu großen Diskussionen geführt?

Banerjee Nicht sehr stark, weil die meisten ohnehin geimpft sind. Aber einige haben sich gemeldet, und denen sind wir auch nachgegangen. Passenderweise lautet die Jahreslosung für 2022 „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Wenn man seine eigene Botschaft ernst nehmen will, hat 2G-plus dazu nicht gepasst. Wichtig ist immer, miteinander zu reden. Wenn man sich Kommentare auf Facebook schreibt oder Flugblätter aufhängt, redet man nicht miteinander, sondern übereinander.

Was waren die größten Sorgen und Ängste, die Sie aus der Gemeinde empfangen haben?

Banerjee Zu Beginn, als man das Virus noch nicht einschätzen konnte und der Impfstoff noch nicht entwickelt war, ging es sehr stark um gesundheitliche Ängste. Aber was den Menschen am meisten zu schaffen macht, ist die Einsamkeit, wie eingangs schon erwähnt. Ich habe als Pfarrer zu viele Menschen gesehen, die einsam in ihrem Zimmer im Altenheim saßen. Oder Beerdigungen begangen, zu der nur zehn oder zwölf Menschen kommen durften, in dem Wissen, dass hier normalerweise 200 gekommen wären. Da waren Beerdigungen dabei, die mich persönlich geschmerzt haben. Aus Mitleid mit den Angehörigen, aber auch, weil ich persönlich gemerkt habe, wie eine Gemeinschaft trägt, auch in der Trauer. Wenn die auf einmal wegfällt und ich eine Anteilnahme nur schriftlich mitbekomme, dann fehlt etwas. Darunter leiden die Menschen noch heute. Das gilt übrigens auch für Hochzeiten. Eine Feier in Gemeinschaft gibt Energie, vielleicht sogar Energie für ein ganzes Leben. Wenn man das nicht mehr feiern kann, dann fehlt das. Der größte Wunsch, den die Gemeinde gerade hat, wäre Frieden in Europa, aber auch ein Gemeindefest oder eine Fußball-WM im Sommer, wo wir uns alle auf dem Hof wiedersehen und spüren.

Kriegen wir das hin, einfach zurück zur Normalität zu kommen?

Banerjee Ich glaube schon. Man darf aber auch nicht glauben, dass die Gemeinschaft, die Kontakte, das Dorfleben so vom Himmel fallen. Man muss vieles wieder aktiv ankurbeln, Menschen aktiv ansprechen. Wir müssen ein angenehmes Klima schaffen, auch kreativ werden. In Schwanenberg wird jetzt ein Backes (Anmerk. d. Redaktion: öffentliches Backhaus) gebaut, da sind 30 Männer, die dauernd draußen am bauen sind. So funktioniert Gemeinde auch. Dann werden halt mal zweieinhalb Tonnen Holz lasiert. Dabei redet man auch und spürt sich wieder.

Von einer Krise sind wir direkt in die nächste geraten, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Was denken Sie über den Krieg und seine Auswirkungen?

Banerjee Putins Krieg in der Ukraine betrifft uns unmittelbar. Ich kenne seit meiner Geburt vor 50 Jahren nur eine friedliche Ordnung des Zusammenlebens, die ist jetzt über den Haufen geworfen. Wenn man unseren Politikern ins Gesicht gesehen hat, gerade in der ersten Phase des Kriegs, hat man gemerkt, wie geschockt und entrüstet auch sie waren. Wie geschockt sie waren, vor einem Scherbenhaufen zu stehen und nichts machen zu können. Man merkt jetzt, wie nah uns der Krieg kommt.

Was bedeutet der Krieg für Sie als Geistlicher?

Banerjee Er bedeutet, dass wir helfen müssen. Auch wir haben in der Gemeinde Spenden gesammelt, hauptsächlich Kinderklamotten, Spielsachen und Medikamente, aber auch Geld. Das haben wir über unser Gemeindemitglied Martin Küppers, der dort persönliche Kontakte hat, direkt nach Polen gebracht. Der Krieg bedeutet aber auch, dass wir über Krieg und Frieden an sich nachdenken müssen. Ich habe mal für eine Predigt eine Woche lang kriegerische Begriffe gesammelt, die wir gerne benutzen. Wir befeuern Debatten, stehen Gewehr bei Fuß und sorgen für Zündstoff, bis die Bombe platzt. Wir kämpfen an vorderster Front, fahren Geschütze auf und haben den Gegner im Visier, bis wir ins Schwarze treffen. Wir gehen auf die Barrikaden und stehen auf verlorenem Posten. Alle diese Begriffe haben etwas mit Ungleichgewicht und Macht zu tun. Der Begriff „Shalom“ in der Bibel heißt übersetzt nicht nur Frieden, sondern Ausgeglichenheit oder Balance. Die Bibel sagt uns, dass die Macht auf Augenhöhe verteilt sein muss. Ein Zustand des Friedens ist dann erreicht, wenn ein Ausgleich erreicht ist, wenn wir auf Augenhöhe kommunizieren. Das aber ist eine Herausforderung, sie verlangt von demjenigen, der an der Macht ist, einen Schritt zurück.

Und bezogen auf den Ukraine-Krieg?

Banerjee Putin muss einen Schritt zurückgehen. Ich hoffe, dass er durch Gespräche oder einen Menschen in seiner Nähe oder durch eine Einwirkung Gottes ein Gefühl dafür bekommt. Dafür bete ich, weil ich immer noch daran glaube, dass Gott in diese Welt eingreifen kann. Vielleicht nicht so, wie ich das möchte, aber in einer anderen Art und Weise, in der er einen Sinn sieht.

Sie müssen zugeben, dass es gerade in diesen Zeiten schwerfällt, daran zu glauben.

Banerjee Aber das Virus schwächt sich auch ab. Dafür habe ich auch gebetet, schon zu Beginn der Pandemie. Vielleicht hat es einfach nur länger gedauert, als ich gehofft habe.

Wir haben jetzt viel über Schlechtes geredet, aber Ostern ist auch das Fest des Neuanfangs.

Banerjee Das stimmt, aber damit treffen Sie bei mir auch einen wunden Punkt. Wir rutschen immer schnell nach Ostern und vergessen das Einzigartige an unserer Religion. Dass unser Religionsstifter gelitten hat und Gott dieses Leiden nicht ausgespart hat. Dass wir an einen Gott glauben, der nah bei den Menschen ist und selber gespürt hat, was Leid ist. Das kann mich sehr trösten im Leid. Bei einer Corona-Infektion, Krebserkrankung, Krankheit allgemein und auch im Krieg. Die Menschen in der Ukraine erleben Trennung, Schmerz, Verwundung, Tod aus nächster Nähe. Zu wissen, dass Gott das kennt und sie da hindurchträgt, das gibt es ehrlich gesagt in keiner anderen Religion. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hochhalten sollten. Und dann wissen wir, dass Gott dem Leid nicht das letzte Wort gegeben hat. Es gibt nicht nur den Tod, sondern danach kommt das Leben. Nicht direkt, in der Bibel hat es drei Tage gedauert. Manchmal dauert es drei Jahre, ich kenne auch Menschen, bei denen hat es 30 Jahre gedauert. Aber das Leben siegt. Gott lässt einen nicht am Kreuz hängen. Von daher war das schön gesagt, es gibt zu Ostern einen Neuanfang.

Bei dem man das zuvor Erlebte aber nicht vergessen sollte?

Banerjee Ich erlebe die Tendenz, dass die Sühnopfertheologie, also dass Jesus für mich persönlich am Kreuz gestorben ist, immer mehr aus den Lithurgien verschwindet und immer weniger betont wird, weil es ein sehr blutrünstiges Geschehen ist. Ich glaube nicht, dass ich ein konservativer Mensch bin. Aber diese Botschaft ist doch viel wert. Im Alten Testament wurde in jedem Dorf ein Schaf in die Mitte gestellt, auf dem die Sünden abgeladen wurden, das wurde damit in die Wüste geschickt oder getötet. Damit man das nicht mehr machen muss, hat Jesus das einmal für die gesamte Menschheit erledigt. Nicht für Gott, sondern für uns alle. Sich aufopfern für jemand anderen, das ist ein Lebensgesetz, anders funktioniert es nicht. Zum Beispiel wenn wir unsere Kinder großziehen oder wenn wir unsere Eltern pflegen. Anders funktioniert das Leben doch überhaupt nicht.

Und das wird Ihnen nicht genug wertgeschätzt?

Banerjee Wenn man in der Kirche sitzt und ein lateinisches Lied namens „Lamm Gottes“ singt, dann schauen mich meine Konfirmanden an wie ein Auto, damit können sie doch nichts anfangen. Wenn ich aber die Geschichte des Schafs erzählen und von allen Dingen, die wir tun, die vielleicht nicht gut sind, für die wir aber eine zweite Chance bekommen, dann wird langsam deutlich, warum wir das singen. Es gibt auch in der Kirche die Tendenz, nur auf die Verpackung zu schauen, und nicht auf den Inhalt.

Was ist Inhalt Ihrer Osterbotschaft?