Service für Brautpaare in Erkrath : Hochzeitsmesse feiert Premiere in einer Höhle

Erkrath (arue) Nein, diese Veranstaltung heißt nicht „Höhle der Löwen“ nach der gleichnamigen Fernsehsendung, sondern „Die Höhle der Verliebten“ und hat – anders als im Fernsehen – sogar eine echte Höhle zum Schauplatz: Erstmals soll in der Höhle des Café „Neandertal No.

1“ eine Hochzeitsmesse stattfinden. Die Höhle ist ein per Hand und Meißel roh ins Gestein geschlagener Saal für 80 Personen, der durch die Gastronomie vom Neandertal No. 1 betreten wird. „Mit der ,Höhle der Verliebten’ erfüllen wir uns den Wunsch einer kleinen, feinen und sehr persönlichen Hochzeitsmesse in einer ganz besonderen Location“, berichten Caterina Klusemann, Betreiberin des Cafés, und Natalie Sahm von „Trauzeiten“. Natalie Sahm bietet Freie Trauungen an, ist Hochzeitsplanerin und Traurednerin. Als Aussteller präsentieren sich Dienstleister wie Brautmodenanbieter, Fotografen, Event-Floristen, Vermieter von Hochzeitsautos, Make-up-Artisten und Anbieter von Fotoboxen. „Bei der Zusammenstellung der Aussteller war uns wichtig, dass sie alle aus der Region kommen und ihre Dienstleistung exklusiv präsentieren können. So finden die Brautpaare ein breites Spektrum, das sich perfekt ergänzt und all ihre Wünsche abdeckt“, sagen Klusemann und Sahm. Die Messe läuft am 7. März von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter Telefon 02104 8080080.