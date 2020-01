Ungewöhnliches Upcycling in Ausstellung zu genießen : Duftende Werkschau Roswitha Bohmanns

ERKRATH Kunstwerke aus Magnetbändern oder mit Kaffeearoma zeigt die Unterfeldhauserin noch bis Sonntag im Kunsthaus der Stadt.

Ihr aktueller Werkabschnitt begann vor fünf Jahren zu wachsen. Auch das allererste Objekt dieser Reihe, nämlich ein aus VHS-Magnetbändern gestrickter Vlies, ist zu sehen. Weitere Wandteppiche schließen sich an. Sie bestehen etwa aus den Bandsalaten von Kinderhörbüchern oder von jazzigen Mixtapes. Einzigartig mutet jede dieser fünfzehn Arbeiten an; und manche haben sogar ein Aroma. Denn sie wurden aus den Jutefasern eines Kaffeesacks gefertigt.

An der Dorfstraße in Millrath

An der Dorfstraße in Millrath : Kreative Verstrickungen im Kunsthaus

Fortan experimentierte sie mit allem, was sich in Streifen schneiden lässt, ob Plastiktüten oder Glitzergeschenkband: „Das besondere ist, dass man meine Kunst anfassen darf. Es schreit ja danach, zu hören, ob es knistert oder nicht.“ Und der Tasttest offenbart, dass solch Recycleware ganz schön raschelt.

Echte Aufmerksamkeitshascher sind deshalb die Kleider, die Bohmann aus Plastiktüll entworfen und gearbeitet hat. Gefüttert sind die glänzend schicken Roben mit Luftpolsterfolie. Ein weiterer Hingucker könnte ein Termin in Grevenbroich bei Neuss sein, wenn sie im Herbst auf dem Catwalk das erste Mal vorgeführt werden. Und Roswitha Bohmann kann noch mehr. Gezeigt werden zwei ihrer Mitmachistallationen. Die erste entspringt der Kooperation mit dem Einbecker Kunstfreund Frank Thiele, mit dem Bohmann für kommenden Juli eine Doppelschau im Kunsthaus vorbereitet. Thiele hat eines seiner Gemälde zur Verfügnung gestellt, auf dem die Besucher nun ein Netz aus gehäkeltem Geschenkpapier spinnen mögen. Schon zur Eröffnung am Neujahrstag hat sich so Mancher spontan mit erstaunlicher Schaffensfreude an diesem Netzwerkeln beteiligt. Ein eher langfristiger „Do it Yourself“-Aufruf gilt dem auf ein paar Jahre hin angelegten Projekt „Mitgemacht !?!“. Interessierte ruft Bohmann auf, dafür Schals aus allen erdenklichen Stoffen zu produzieren, die sonst entsorgt würden, obwohl ihr Zustand eine Weiternutzung erlaubt. Den moralischen Zeigefinder möchte sie damit nicht erheben, wohl aber bewußt für vorschnell entsorgten Werkstoffe machen. Derzeit sind es vorerst noch erst fünfzehn gefertigte Schals, die ineinandergesteckt einen Quadratmeter abdecken. Irgendwann soll das Schalknäuel raumfüllend sein. Das wird eine Fleißarbeit, wie sie im Strickmuster steht.