Top-Thema der Tierschützer Erkrath : Glanz und Elend der Hochzeitstauben

Erkrath Was Verliebten Glück verheißt, ist für Tauben qualvoll: der Wurf gen Himmel. Tierschützer schreiten ein.

(hup) Zu seinem ersten Stammtisch im neuen Jahr lädt der Tierschutzvereins Erkrath für Samstag, 4. Januar, 11 Uhr, in das Gasthaus Edel’s Eck (früher Köbes) am Hochdahler Markt 18 in Hochdahl ein, informiert die Vorsitzende Christa Becker, und ergänzt: „Wir wollen wieder Probleme von Tierhaltern aufgreifen und Erfahrungen austauschen. Hauptthema soll das Elend der sogenannten Hochzeitstauben sein.“