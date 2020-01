Alt-Erkrath : Linke befürchtet Mietpreisexplosion

Erkrath Städtebaulicher Vertrag soll für Wimmersberg-Quartier Mietzins definieren.

(RP/von) Das Neubauprojekt am Wimmersberg droht verheerende Auswirkungen auf die Mieten in ganz Erkrath zu nehmen. Dies befürchtet zumindest Hans-Jürgen Rieder, Ratsmitglied von „Die Linke“. Mit einem „Städtebaulichen Vertrag“ könne die Stadt aber noch Einfluss auf den Mietspiegel nehmen.

„Die Preise von Neuvermietungen frei finanzierter Wohnungen bestimmen den Mietspiegel einer Stadt, dieser wiederum ist die Obergrenze für Mieterhöhungen im Bestand“, erklärt der Politiker. „Wenn wir die Bestandsmieter in Erkrath schützen wollen, dann müssen die Erstvermietungen im neuen Baugebiet auf die Höhe des aktuellen Mietspielgels gedeckelt werden.“ Die Stadt könne mit einem Städtebaulichen Vertrag Einfluss auf die künftige Mietentwicklung in Erkrath nehmen.

Es stehe jedoch zu befürchten, dass der Investor die Stadt bei der Erstellung des sogenannten Städtebaulichen Vertrages übervorteile, sorgt sich „Die Linke“. Wenn das gelinge, sehe man schwarz für die Mietentwicklung in Erkrath. Als so etwas wie der Speckgürtel der Metropole Düsseldorf sind Immobilien in Erkrath für viele Nutzergruppen interessant. Alternativ zum rein urbanen Leben in der Großstadt locken hier beste Infrastruktur im Zusammenspiel mit der Natur.