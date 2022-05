Kolumne Denkanstoß : Gott löscht keinen Menschen aus

Pfarrer Albert Damblon geht in den Ruhestand. Foto: Knappe,Joerg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Mönchengladbach Wer nach dem Arbeitsleben in den Ruhestand geht, dem wird vom Arbeitgeber meist auch etwa die E-Mailadresse gelöscht. Aber was bleibt eigentlich von einem Menschen nach seinem Arbeitsleben? Pfarrer Albert Damblon macht sich kurz vor Beginn der Rente darüber Gedanken.

Am 1. Juni verabschiede ich mich unwiderruflich aus meinem Dienst. Ich werde in den Ruhestand geschickt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Es passiert allen Berufstätigen, sobald sie ihr Rentenalter erreichen. Bisher habe ich nie darüber nachgedacht, wie sich dieser Einschnitt für einen Menschen anfühlt. Ich nehme es als selbstverständliches Ereignis an.