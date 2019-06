Energieversorger investiert 30 Millionen Euro : Stadtwerke sorgen für schnelles Internet

Vor allem Privatkunden sollen jetzt vom weiteren Ausbau des Glasfasernetzes profitieren. Prinzip: Die Nachfrage gibt das Tempo vor.

Nachdem die Gewerbegebiete in Erkrath bereits an das neue Glasfasernetz angeschlossen sind, gehen die hiesigen Stadtwerke nun verstärkt auf Privatkunden zu, um für die Zukunftstechnologie zu werben. „Je schneller die Anschlussquote erreicht wird, desto schneller werden wir bauen“, verspricht Stadtwerke-Geschäftsführer Gregor Jeken; und bei dem Pressetermin am Donnerstag unterstreicht Vertriebsleiter Michael Küpping, dass der Kunde folglich das Tempo des weiteren Netzausbaus vorgibt.