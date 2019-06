Kraftakt für die Stadt Erkrath : Grüne in Sorge: Zu viele millionenschwere Projekte

Blick in einen Unterrichtsraum des Gymnasiums am Neandertal in Alt-Erkrath. Bei Verlängerung der Schullaufbahn von G8 auf G9 reichen die Räume nicht aus. Daher wird jetzt geprüft, ob das Gymnasium saniert und dabei erweitert oder neu gebaut werden soll. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Erkrath Neben dem Neubau das Campus Sandheide und weiterer Projekte kommt nun auch noch die Modernisierung des Gymnasiums Alt-Erkrath hinzu. Überhebt sich die Stadt nicht daran?, fragen die Grünen.

(arue) Die Auswirkungen des Schulbrandes in Sandheide beschäftigen jetzt auch die Politik. Die Grünen wenden sich mit einem Antrag an den Ausschuss für Schule und Sport, der am Dienstag, 18. Juni, gemeinsam mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung tagt, und signalisieren Gesprächsbedarf. „Es stehen gravierende Entscheidungen an, die nicht nur die unmittelbar betroffenen Schulen berühren, sondern nach unserer Einschätzung auch gravierende Auswirkungen auf die übrigen Schulen, Kindergärten und städtischen Einrichtungen in Erkrath haben“, schreibt Peter Knitsch zur Begründung.