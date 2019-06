Bei Anwohnern in Erkrath wächst der Unmut : 18-Jähriger kippt mit Auto in Vorgarten

18-Jähriger kippt mit Auto in Vorgarten

Bei Anwohnern in Erkrath wächst der Unmut

Erkrath Glück im Unglück hatten Fahrer und Anwohner: Niemand wurde verletzt. Doch bei den Bürgern wächst der Unmut: Sie klagen schon lange über Raser am Kirchberg. Jetzt fordern sie mehr als nur das Aufstellen von Blumenkübeln.

Ein 18-Jähriger hat am Montagabend auf dem Kirchberg in Erkrath-Hochdahl die Kontrolle über seinen Smart verloren. Wie die Polizei berichtet, war der Schüler gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto über den Kirchberg gefahren. Mehreren Zeugen zufolge soll der Fahranfänger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Außerdem soll er beinahe einen Mann angefahren haben, der gerade dabei war, seinen Kofferraum aus seinem am Kirchberg abgestellten Auto auszuräumen. Nur durch einen Sprung zur Seite habe der Mann einen Zusammenstoß verhindern können, heißt es.