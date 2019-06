Projekt in Erkrath : Stadtwerke schaffen für Bienenvolk eine neue Heimat

Erkrath Das Unternehmen arbeitet mit dem Erkrather Imker Jürgen Korbmacher eng zusammen. Am Korresberg stehen nun seine Bienenkästen.

Genau da konnten die Stadtwerke Erkrath mit dem abschließbaren Grundstück am Wasserspeicher Korresberg als Standort für zwei Bienenkästen weiterhelfen. Der Wasserspeicher und die Pumpanlagen erledigen dort unabhängig von den Bienen ihre Arbeit für die Erkrather Trinkwasserversorgung. Und gleichzeitig gehen die Bienen in aller Ruhe ihrer wertvollen Aufgabe nach. Eine Winwin-Situation für Mensch und Natur und auch für die heimische Honigproduktion. Doch was macht ein Grundstück zu einem optimalen Zuhause für die Bienen? Genau das galt es im Vorfeld bei einer Begehung des Geländes herauszufinden. „Es ist wirklich faszinierend, einen Imker in seinem Element zu erleben. Wie er nach dem Wind lauscht und den Sonnenstand prüft, um den perfekten Standort für die Bienenvölker zu finden“, erläutert Rainer Schwarz.