Diebstahl am Unterbacher See : Unbekannte stehlen Motor von Rettungsboot

Diebstahl am Unterbacher See

Erkrath/Unterbach Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

(arue) Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch, 12. Juni, sind Diebe in den Bootshafen am Unterbacher See eingebrochen und haben den Motor (Yamaha F50HETL, Seriennummer 1077844) des DLRG-Rettungsbootes gestohlen.