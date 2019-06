Nach Großbrand : NRW-Schulministerin besucht Grundschüler in Erkrath

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (in der Mitte rechts) und die Schulleiterin der Grundschule Sandheide, Susanne Adomeit (in der Mitte links), sprechen zu einer Gruppe von Schülern. Foto: dpa/Marcel Kusch

Erkrath Yvonne Gebauer hat sich betroffen von den persönlichen Verlusten der Kinder gezeigt. Die 190 Schüler werden laut Gebauer nicht nur in einem Provisorium untergebracht. Vielmehr sollen die Ersatzräumlichkeiten „liebevoll“ hergerichtet sein.

„Es ist ein großer Schock für die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Sandheide in Erkrath, dass durch den verheerenden Großbrand nicht nur ihr Schulgebäude, sondern auch viele persönliche Dinge und Erinnerungen verloren gingen“, sagte die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch an einer Grundschule in Erkrath bei Düsseldorf.