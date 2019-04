Erkrath : Neanderhöhe: Politik lehnt Befragung ab

Erkrath Weil die Fragestellung wie zuvor beim Bürgerbegehren unzulässig ist, lehnte der Rat einen Ratsbürgerentscheid ab. Auch eine Befragung gibt es nicht.

Die BmU hatte den von ihr eingebrachten Antrag für einen Ratsbürgerentscheid gleich zu Beginn der Ratssondersitzung zurückgezogen, nachdem eine von der Stadt beauftragter Anwaltskanzlei die zugrunde liegende Fragestellung für unzulässig erklärt hatte. Die Frage habe eine verdeckte planerische Einwirkung auf Konzept und Inhalt des Bebauungsplans – so das Urteil der Kanzlei, dem sich die BmU anschloss, obwohl sie sich noch mehr Informationen von den Anwälten gewünscht hätte, wie Bernhard Osterwind anmerkte. Man müsse sich an die Gesetze halten und könne Unzulässigkeiten nicht wegwischen.

Die Grünen kritisierten den Rückzug: Peter Knitsch, einer der Mitinitiatoren des gescheiterten Bürgerbergehrens gegen eine Erweiterung des Gewerbegebiets Neanderhöhe, hatte keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Fragestellung für den Ratsbürgerentscheid und sprach mit Blick auf das Gutachten von einer „inhaltlich schwachen Begründung“ und einer „extrem restriktiven Haltung gegenüber jedweder Beteiligung des Bürgers“ bei strittigen Themen der Lokalpolitik.

Die Bebauung dieser Fläche werde weder das Klima in Erkrath noch das Weltklima negativ beeinflussen, betont die CDU.

Aber auch die SPD hatte einen Ratsbürgerentscheid angesichts der Einwände der Anwälte bereits abgehakt. „Es gibt keine zulässige Fragestellung, die man den Bürgern in der Sache vorlegen kann. Gäbe es eine, hätten wir sie unterstützt“, unterstrich Fraktionsvorsitzender Detlef Ehlert.

Neanderhöhe: BmU will Ratsbürgerentscheid

Die Grünen ließen allerdings nicht locker und verwiesen erneut auf die rund 3000 gesammelten Unterschriften von Bürgern, die gegen eine weitere Bebauung der Neanderhöhe sind: Es müsse ein Weg gefunden werden, der zu einer Abstimmung der Bürger führe, eine demokratische Beteiligung stehe ihnen zu. Und es müsse etwas für den sozialen Frieden in der Stadt getan werden, denn die Bürgerschaft sei in der Sache gespalten, appellierte Grünen-Ratsmitglied Barbara Geiss-Kuchenbecker. Wolfgang Jöbges (CDU) hielt dagegen: „Zur Demokratie gehört es auch, zu akzeptieren, was nach den Spielregeln dabei herauskommt. Wenn man die Mehrheit nicht hat, muss man sich fügen.“