Kinderspaß : Ferienbetreuung hat noch Plätze frei

Erkrath Für Schüler der Klassen 5 und 6 gibt es ein Programm in der Realschule Alt-Erkrath.

(RP) Die Osterferien stehen vor der Tür und damit auch zwei schulfreie Wochen. Für alle Kinder und Jugendlichen, die Lust haben, in den Ferien aktiv zu werden, bietet der Freizeitspaß der Stadt Erkrath ein buntes Angebot. Ob kreativ oder sportlich, in der Bastelwerkstatt oder im Wald, in großen oder kleinen Gruppen – hier ist für jeden von 6 bis 14 Jahre etwas dabei, so die Ankündigung der Verwaltung.

Das Betreuungsangebot gilt in den Osterferien vom 23. bis zum 26. April und wird von der Interaktiv gGmbH in der Städtischen Realschule Erkrath, Karlstraße 7-9, durchgeführt. Die Ferienwoche kostet 64 Euro (inklusive Mittagessen) pro Kind, für Geschwisterkinder halbiert sich der Preis. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es per Mail an info@interaktiv-schule.de oder über die städtische Website unter www.erkrath.de/freizeitspass. Geschwisterkinder erhalten dabei eine Ermäßigung von 50 Prozent. Dieses Betreuungsangebot gibt es auch in den Sommer- und Herbstferien. In jeder Woche wird ein Ausflug unternommen, die Teilnehmer können ihre Ideen mit einbringen und entscheiden gemeinsam wohin es gehen soll.