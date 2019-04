Kreis Mettmann : Nach Urteil – Städte müssen nachzahlen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Weil Monheim erfolgreich gegen die Förderschul-Finanzierung geklagt hat, wächst für andere Städte die Belastung.

Warum? Der Kreis Mettmann betreibt vier Förderzentren, drei Schulen für geistige Behinderung und drei heilpädagogische Kindertagesstätten in der Region. Zur Deckung der Kosten wurde den kreisangehörigen Städten bislang eine mehr oder weniger hohe Pauschale über die Kreisumlage in Rechnung gestellt. Die Stadt Monheim hat gegen diese Finanzierungspraxis geklagt und erwirkt, dass der Kreis nun schulscharf rechnen muss: Er darf den Kommunen nur noch Kosten für diejenigen Schüler in Rechnung stellen, die auch tatsächlich diese Einrichtungen besuchen.