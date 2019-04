Verkehr : Achtjähriges Mädchen verletzt sich bei Unfall schwer

Erkrath Zeugen haben beobachtet, wie das Mädchen unvermittelt auf die Straße lief. Es wurde am Fuß schwer verletzt.

(arue) Schwer verletzt wurde ein kleines Mädchen bei einem Unfall in Erkrath. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Morper Allee in Höhe der Einmündung Ludenberger Straße. Wie Zeugen beobachtet haben wollen, befuhr ein 59-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford Fiesta die Morper Allee in Richtung Ortsausgang. Plötzlich sei das achtjährige Mädchen aus Erkrath vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers des Fahrers prallte der Wagen mit dem Kind zusammen. Hierbei verletzte sich das Mädchen so schwer am Fuß, dass es der Notarzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen ließ. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei musste die Morper Allee für den Zeitraum von ungefähr 40 Minuten voll sperren.