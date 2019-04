Niermannsweg : Kurzschluss: Wehr löscht Brand am Sportplatz

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 23:45 Uhr beendet. Foto: Feuerwehr Erkrath

Erkrath (RP) Am Dienstag musste die Feuerwehr gegen 22 Uhr zum Sportplatz am Niermannsweg in Unterfeldhaus ausrücken, wo es nach einem Kurzschluss im Stromkasten der Flutlichtanlage ein Feuer gegeben hatte. Als die Wehr eintraf, drang aus den Fenstern der drei Umkleideräume auf der Gebäuderückseite bereits dunkler Rauch.

