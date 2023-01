Unterwegs in Erkrath Sternsinger: Ein Segen für die Feuerwehr

In Erkrath ist der Besuch der Sternsinger eine lieb gewonnene Tradition geworden, die 2005 auf Initiative der stellvertretenden Bürgermeisterin Regina Wedding ins Leben gerufen wurde. Seitdem bringen die St. Franziskus-Sternsinger in Begleitung von Gemeindereferentin Heidi Bauer sowie Pfarrer Christoph Biskupek einmal jährlich den Segen an die Tür. So steht auch in diesem Jahr wieder über dem Eingang des Verwaltungsgebäudes sowie der Feuerwache der aktuelle Segensspruch „20*C+M+B+23: Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ geschrieben.