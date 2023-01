Digitalisierung in Erkrath Ehrenamtliche Digitalpaten werden gesucht

Ob Bankgeschäfte, Ticketbuchungen oder das Videotelefonat mit den Liebsten: Digitale Medien gehören mittlerweile zum Alltag. Deutlich wurde das in der Pandemie. Besprechungen über WhatsApp, Skype, Zoom und Co. waren im Lockdown die Alternative zu Treffen in Präsenz – beruflich als auch privat. Digitale Medien bedeuten Teilhabe, sie sind das „Fenster zur Welt“. Doch für einen Teil der Menschen ist dieses Fenster immer noch verschlossen, vor allem für Senioren. „Das möchten wir verändern“, sagt Erwin Knebel, der im Frühjahr 2021 mit anderen Ehrenamtlichen aus der „Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann“ das Projekt „Digital dabei“ ins Leben rief, um Menschen niederschwellig den Umgang mit digitalen Medien näher zu bringen. Das übernehmen ehrenamtliche Digitalpaten. Aktiv sind sie im Kreis Mettmann vor allem in den beiden kooperierenden Städten Hilden und Erkrath. Allein dort engagieren sich rund 20 der insgesamt 50 Digitalpaten. Etwa ein Drittel der Digitalpaten sind Profis in Sachen digitale Medien: ehemalige Informatiker, EDV-Experten, Techniker, Lehrer. Sie sind Ansprechpartner, wenn Fragen auftauchen, die über das normale Anwenderwissen hinausgehen. Gefragt als Digitalpaten sind aber vor allem Anwender, die ihr Wissen an Ungeübte weitergeben und ihnen beim einfachen Einstieg im Umgang mit Technik und Internet helfen. Digitalpaten müssen keine Experten sein. Wer sich engagieren möchte und vertraut mit Smartphone, Tablet oder Laptop ist, ist willkommen. In regelmäßigen Videokonferenzen tauschen die Digitalpaten Erfahrungen und Informationen aus und können auch interne Bildungsangebote wahrnehmen.