Leben in Mettmann Rotes Kreuz lädt Geflüchtete in ein neues Café

Neben duftenden Kuchen und erfrischenden Getränken gab es vergangenen Freitag vor allem eines in den Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes in der Bahnstraße – gute Gespräche. Das erste Begegnungscafé für Geflüchtete zog zahlreiche kleine und große Besucher an. Wer am 6. Januar nicht dabei sein konnte, muss nicht traurig sein. Dass Café für Geflüchtete soll von nun an jeden Freitag stattfinden. E soll eine Gelegenheit für Menschen gleich welcher Herkunft sein, andere kennenzulernen, sich über Herausforderungen auszutauschen – oder einfach nur ein paar Stunden lang eine gute Zeit miteinander zu verleben.