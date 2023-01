Gemeinde Rommerskirchen Sternsinger besuchen das Rathaus

Über Mangel an Resonanz brauchte die katholische Pfarrgemeinde St. Peter bei der Suche nach Sternsingern auch diesmal nicht zu klagen. Über 70 Kinder beteiligen sich in diesem Jahr an der bundesweiten Sternsingeraktion, die 2023 unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit “ steht. Mit den Vorbereitungen haben die Organisatorinnen Anna Eggert, Yvonne Leven, Christina Müller, Nicel Bilusic und Melina Cuppari bereits im Oktober begonnen, so dass auch diesmal keine Hektik aufkommen konnte.