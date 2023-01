Rommerskirchener lebt seinen Traum Ein Varietéspektakel im Theater

Vom 20. Januar bis 29. Januar hat sich Stephan Masur mit seinen Kollegen Marcel Wunder, dem Duo Darkness und dem Pianisten Marco Seypelt etwas ganz Besonderes ausgedacht. Im Walzwerk, in Pulheim, wird ein magisches Spektakel mit einer Mischung aus Akrobatik und Magie, in einem sehr intimen Rahmen stattfinden. „Normalerweise kommen rund 100 Gäste ins Walzwerk. Bei unserer Show „La petite Varieté“ werden es gerade einmal 40 Zuschauer sein. Wir spielen in der Mitte des Saals, so dass das Publikum maximal fünf Meter von uns entfernt ist“, so Masur. Karten sind noch erhältlich unter www.theaterimwalzwerk.de oder an der Abendkasse.