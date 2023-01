Mobilität in der Gemeinde Große Umfrage in Rommerskirchen startet

Die Befragung richtet sich an Bürgerinnen und Bürger aus allen Bevölkerungsschichten der Gemeinde. Es geht unter anderem darum, ob und mit welchen Verkehrsmitteln sie im Alltag unterwegs sind und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden. Die Adressen der ausgewählten Haushalte wurden per Zufallsverfahren aus dem Melderegister gezogen. Diese Haushalte erhalten ein Ankündigungsschreiben, das sie über die Befragung informiert und um ihre Mitwirkung bittet. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Die Befragung beginnt im Januar 2023 und läuft über zwölf Monate.