Umweltschutz in Rommerskirchen SPD-Politiker Rinkert will die Gillbach-Rettung unterstützen

Der Kohleausstieg in naher Zukunft bedingt nicht nur einen Strukturwandel in der Region, sondern hat darüber hinaus Auswirkungen auf die Flora und Fauna rund um den Fluss Gillbach. Dieser wird überwiegend mit dem Kühlwasser aus den Kraftwerksblöcken des Tagebaus gespeist. „Mit der Beendigung der Braunkohleverstromung droht ein Austrocknen des Gillbachs“, erklärt Bürgermeister Martin Mertens. Die Gillbach, wie das gefährdete Gebiet rund um den Fluss genannt wird, ist ein wichtiger Schutz- und Lebensraum für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. „Alle Möglichkeiten müssen geprüft werden, um die Gillbach für Flora, Fauna und Naherholung zu erhalten!“ betonte Daniel Rinkert. In einem Schreiben an den Erftverband bittet der Bundestagsabgeordnete für den Rhein-Kreis den Wasserwirtschaftsverband um einen aktuellen Sachstand und Informationen zur möglichen Erhaltung des Fließgewässers.