Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Präsident Der bittere Beigeschmack der „Sternsinger“

Was gibt es Schöneres, als sich zu Beginn eines neuen Jahres den Segen Gottes zu wünschen und diesen von Haus zu Haus zu tragen? Was Sinnvolleres, als dass Kinder für andere Kinder, die in Armut leben, in Hunger und Kälte, Spenden sammeln? All dies hat einen bitteren Nachgeschmack seitdem wir wissen, dass der frühere Präsident des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ des Missbrauchs beschuldigt wird. Unfassbar, dass auch er nun in die lange Reihe der Täter eingereiht werden muss.