Mobilität in Mettmann Erfolgreicher Start für den Bürgerbus

Lächelnde Gesichter und große Freude, als der Bürgerbus am Montagmorgen vor dem Haus St. Elisabeth vorfährt. Es ist seine Jungfernfahrt – nach einigen coronabedingten Verzögerungen und Schwierigkeiten ist die Freude bei den Mitgliedern des Bürgerbusvereins nun umso größer. So groß, dass der Verein für den ersten Fahrgast sogar eine kleine Aufmerksamkeit besorgt hat. Die Ehre des ersten Bürgerbus-Fahrgastes gebührt an diesem Morgen mir.