Mobilität in Mettmann Der Bürgerbus startet dank zahlreicher Unterstützer

Ab dem heutigen Montag, 9. Januar, Punkt 8 Uhr, taktet der Mettmanner Bürgerbus, Linienbezeichnung: BB3, in seinem Fahrplan. Am Samstag trafen sich im Mehrgenerationenhaus noch einmal alle Unterstützer. Da standen viele der 30, demnächst 40 ehrenamtlichen Fahrer mit kleinem Personenbeförderungsschein. Um den zu bekommen, mussten sie sich untersuchen lassen, Theorie-Kenntnisse und Praxisfähigkeiten am Steuer des Neunsitzers nachweisen. Nun tragen sie ihre blauen Westen, blauen Kappen und die magnetischen Namensschilder mit Stolz. Nachholbedarf: Noch dürfen nur zwei Frauen den Bürgerbus durch Mettmann steuern – zwei weitere Fahrerinnen befinden sich in der Warteschleife.