Dreikönige in Leverkusen Sternsinger bringen Rathaus den Segen

Die Zeichenfolge 20+C+M+B+23 ist seit dem Dreikönigstag über der Eingangstür des Rathauses zu lesen. Die Buchstaben C+M+B stehen für die lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“ – Christus segne dieses Haus. Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Albertus-Magnus in Schlebusch brachten den Segen am Rathaus an. Zum Dank erhielten die Sternsinger eine Spende. Wie in den Vorjahren ziehen in diesen Tagen hunderte Kinder und ihre Begleiter aus den katholischen Kirchengemeinden als Sternsinger durch die Straßen Leverkusens. Bürgermeister Bernhard Marewski (r., Foto: Miserius) lobte diesen Einsatz: „Ich weiß, dass ihr euch in der Vorbereitung der Sammlung immer ausführlich mit den Hilfsprojekten, für die ihr sammelt, beschäftigt. Solche Aktionen schärfen nicht nur euer soziales Gewissen, sondern auch das der Erwachsenen.“ Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Sammelaktion.