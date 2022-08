Verkehr in Erkrath : CDU macht A3-Brücke zum Stammtisch-Thema

Verkehr in Erkrath

Offenbar weniger stabil, als sie aussieht: A3-Brücke in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Eine Sanierung oder ein Neubau der Brücke über das Eulental hätten fatale Folgen für Erkrath, fürchtet die Partei. Die Neandertalbrücke hat momentan die zweitschlechteste Bewertungsstufe.

Die aktuelle Situation der Autobahn A3 und die geplante Sanierung beziehungsweise der Neubau der Autobahnbrücke über das Eulental beschäftigt auch die CDU . „Die Maßnahme hätte große Auswirkungen auf den Verkehr in Erkrath , da durch Umleitungen der komplette Autobahnverkehr durch unsere kleine Stadt geführt werden müsste“, erläutert Marc Hildebrand, Vorsitzender CDU Alt-Erkrath und der Mittelstandsvereinigung MIT. Beide Organisationen laden für Mittwoch, 10. August, 19.30 Uhr, gemeinsam zu einem Stammtisch zum Thema A3 in das Brauhaus „Zum goldenen Handwerk“ auf dem Bernsauplatz (Neue Mitte) ein.

Dazu erwartet werden auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener und Henning Rehbaum, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags. „Er wird in Sachen Verkehr und Autobahn ein sehr kompetenter Gesprächspartner für uns sein. Es erwartet uns ein spannender Abend zu einem Thema, das vielen Bürgern in Erkrath auf den Nägeln brennt“, so Marc Hildebrand. Im Falle einer Brückensanierung oder gar eines Neubaus drohe Erkrath der Verkehrsinfarkt. Diesen gelte es schon im Vorfeld zu verhindern.