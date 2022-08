Quartiersgestaltung in Düsseldorf : Angstraum soll verschwinden

Quartiersgestaltung in Düsseldorf

Wenig einladend ist das Areal unter dem tristen Brückenbauwerk an der Borbecker Straße. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Bezirkspolitiker wünschen sich unter der A52-Brücke mehr Licht und Sauberkeit. Für eine zusätzliche Belebung könnte jetzt eine Skater-Anlage sorgen.

Es ist ein wenig einladendes Areal, das sich unter der Brücke der A52 an der Borbecker Straße erstreckt. Zwar wurden vier der grauen Brückenpfeiler vor mehr als zehn Jahren von Schülern der ehemaligen Kartause-Hain-Hauptschule mit bunten Bildern versehen, das kann aber den tristen Gesamteindruck nur wenig mindern.

Der Bereich würde von Bürgern zudem als Angstraum empfunden, sagen die Grünen in der Bezirksvertretung 6 (BV), die deshalb die Situation dort ändern wollen. „Der Fokus soll auf einer Erhöhung des Sicherheitsgefühls, auf mehr Sauberkeit und auf einer höheren Attraktivität liegen“, schreiben die Politiker in einem Antrag an die Verwaltung, der einstimmig von der BV verabschiedet wurde. Denn der Bereich gehöre zu einer wichtigen Verbindung für den Fuß- und Radverkehr – als Ost-West-Route über die A52 sowie mit der Südverbindung durch die Kleingartenanlage auf der Reide – und wird deshalb heute schon rege genutzt. Alternative Wegeverbindungen zur Überquerung der Autobahn 52 sind mit weiten Umwegen verbunden.