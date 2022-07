Bildung in Erkrath : Stadtbücherei weitet ihr digitales Angebot aus

Erkrath Auf der Internetseite der Onleihe gibt es neuerdings auf der Startseite die „Stöberkategorien“ für eine schnellere Orientierung zu ausgewählten Themen. Diese Empfehlungslisten werden vom Onleihe-Team gepflegt und aktualisiert.

(hup) Der Trend geht mehr und mehr zum elektronischen Buch (E-Book), das haben längst auch die Stadtbüchereien erkannt. Sie reagieren und bauen ihre Online-Angebote aus, Fördergelder für digitale Medien in der Onleihe helfen dabei. Die Bibnet-Onleihe ist das digitale Medienangebot von neun Bibliotheken im Kreis Mettmann. Seit 2008 werden auf dem gemeinsamen Portal vor allem E-Books zum Herunterladen angeboten. Dank neuer EU-Fördermittel wird nun auch das Angebot der digitalen Hörbücher weiter ausgebaut. Die Fördergelder stammen aus einer Europäischen Aufbauhilfe, die wirtschaftliche und soziale Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Den Bibliotheken im Kreis Mettmann wurden 60.000 Euro für den Ausbau der Onleihe bewilligt. Wie die Stadt mitteilt, konnte Erkrath zudem weitere EU-Mittel einwerben und kann nun neben der Verbesserung des Onleihe-Angebots auch die technische Ausstattung in den Büchereistandorten im Bürgerhaus, im Kaiserhof und in Unterfeldhaus verbessern. Auch auf der Internetseite der Onleihe gibt es neuerdings auf der Startseite die „Stöberkategorien“ für eine schnellere Orientierung zu ausgewählten Themen. Diese Empfehlungslisten werden vom Onleihe-Team gepflegt und aktualisiert. Derzeit findet man dort beispielsweise Kinder- und Jugendbücher für den „Sommerleseclub“, Ferienschmöker für Erwachsene sowie Sachbücher zum Thema „Lebensmittel haltbar machen“. Für die Nutzung der Onleihe unter www.bibnet.de/onleihe benötigt man Handy, Tablet, PC, Laptop oder E-Book-Reader. Der Zugang ist nur mit gültigen Bibliotheksausweis möglich. In der Stadtbücherei Erkrath bekommen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ihren Ausweis kostenlos, Erwachsene zahlen 18 Euro Jahresgebühr (ermäßigt 9 Euro). Mit dem Ausweis können auch alle anderen digitalen Angebote der Bibliothek ohne weitere Kosten mitgenutzt werden.