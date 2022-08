Tschüss, Sommer : So läuft das Ferienende in Mettmann

Die Polizei will am Samstag Reiserückkehrer kontrollieren. Die Psychologin kennt Kniffe, das Urlaubsgefühl zu verlängern. Foto: dpa/David Young

Kreis Mettmann Die Polizei kündigt für Samstag Kontrollen der Reiserückkehrer an. Auch wer nach stundenlanger Fahrt nach Hause will, sollte gewappnet sein. Mabel Stickley verrät, wie einfach sich das Urlaubsgefühl in den Alltag verlängern lässt.