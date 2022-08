Verkehr in Mettmann : Kontrollen und Grünschnitt: So werden Schulwege sicher

In der kommenden Woche werden die Schulranzen wieder gepackt - die Stadt Mettmann sagt: Wir haben die Schulwege kontrolliert. Foto: dpa/Peter Kneffel

Mettmann Wildwuchs ist in Mettmann unerwünscht. Denn in der nächsten Woche beginnt das neue Schuljahr. Damit ihr Schulweg sicherer wird, hat die Stadt in den Ferien vorgearbeitet.

„Wir wollen, dass alle Kinder sicher zur Schule kommen.“ Bürgermeisterin Sandra Pietschmann hat zusammen mit dem Ordnungsamt, der Verkehrsinfrastruktur und dem Baubetriebshof Maßnahmen erarbeitet, die für zusätzliche Sicherheit zum Schulstart sorgen sollen. Die erste Anregung geht an alle übrigen Verkehrsteilnehmer in Mettmann: „Bitte seien Sie gerade zu Beginn des Schuljahrs besonders vorsichtig und rücksichtsvoll“, wendet sich Bürgermeisterin Pietschmann vor allem an Auto- und Lastwagenfahrer und regt eine erhöhte Aufmerksamkeit in der kommenden Woche an.

Die Verwaltung ihrerseits hat in Sommerferien den Schulstart ab Mittwoch, 10. August, vorbereitet. Die Straßenverkehrsbehörde, das Ordnungsamt und der Baubetriebshof sind in den Ferien gezielt die Fuß- und Gehwege im Umfeld der Schulen abgegangen und haben sie kontrolliert. Dabei achteten die Experten unter anderem auf zu üppig wucherndes Grün. Dies kann vor allem Schulkinder auf ihrem Schulweg gefährden. Sträucher, Hecken oder Bäume können ihnen die Sicht nehmen, oder sie auf die Straße ausweichen lassen, weil Bürgersteige zugewachsen sind.

„Dann müssen wir eingreifen“, sagt Nicole Piovesan, kommissarische Leiterin des Ordnungsamtes. Wo Hecken, Sträucher oder Äste von privaten Grundstücken zu weit in den Straßenraum ragen, hat das Ordnungsamt die Grundstückseigentümer gebeten, das Grün zurückzuschneiden. Piovesan: „Unser Außendienst wird jetzt schauen, ob alles in Ordnung ist.“