Weltkultur in Wülfrath : Brasilianische Klänge im Niederbergischen Museum

Weltkultur in Wülfrath

Wülfrath Rhythmen von Samba, Bossa Nova und auch Jazz erwartet die Besucher beim Konzert vom Quartett Tukano. Die Plätze für das Konzert sind begrenzt.

Das Niederbergische Museum verwandelt sich bald wieder in einen Konzertsaal. Der Trägerverein lädt zu einem besonderen musikalischen Ereignis ein. Denn am 13. August ist das Quartett Tukano zu Gast in der Kalkstadt.