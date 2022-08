Verkehr in Mettmann : ADFC fordert mehr Einsatz für das Rad

METTMANN Der ADFC-Vorsitzende Jens Reiter lobte beim Bürgerverein Metzkausen die Radverkehrskonzepte, kritisierte aber das Tempo der Umsetzung. Der Fahrrad-Mann bekam kritische Fragen nach Rennradlern und Pedelec-Nutzern gestellt.

Jan Reiter stieg direkt in das Thema ein. Er verwies auf die von der Politik eingehend beratenen Radwegekonzepte für die Stadt und den Kreis Mettmann. „Es sind eigentlich gute Radwegekonzepte, bei deren Erstellung der ADFC aktiv mitgewirkt hat. Was nützen uns aber Berge von Papier? Es fehlt die praktische Umsetzung der Radwegekonzepte. Da gibt es leider noch viele bürokratische Hürden“, kritisierte Jens Reiter ohne Umschweife. Er nannte auch das Ziel des Radwegekonzeptes für Mettmann. „Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in Mettmann auf 15 bis 20 Prozent steigen.“ In einer gelungenen Power-Point-Präsentation gab er einen Überblick über die Radwegesituation in Mettmann und verwies auf Straßen, in denen es nicht einfach sei, sichere, gut gekennzeichnete Wege mit genügend Abstand zum Autoverkehr einzurichten.