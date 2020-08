Geistliches Wort aus Erkrath : Die Kraft der Sonne

Erkrath Wir können uns wieder aufrichten lassen, von Gott, von Gottes Liebe. Wir müssen nicht den Kopf hängen lassen und verzagen. Das sagt Diakonin Doris Treiber.

Es ist wohl wie bei der Sonnenblume: Wir strecken uns aus nach einer Quelle des Lichts, nach einer Quelle des Lebens. Wir brauchen etwas, was uns Kraft gibt; etwas, was in uns Freude auslöst und was unsere Seele ernährt. Eine solche Lichtquelle ist zum Beispiel der anerkennende Blick eines Anderen, die Liebe des Partners, die Freude an der Arbeit oder am Sport, Erlebnisse in der Natur oder die Faszination an der Technik. Wie die Sonnenblume wenden wir uns hin zu diesen Dingen, wir recken uns, wir strecken uns, wir wachsen und öffnen uns zum Licht.