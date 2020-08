Bürgerbus Erkrath : Initiative wird zehn Jahre alt

Erkrath Seit dem Jahr 2010 verbindet der Bürgerbus die Erkrather Stadtteile mit dem Zentrum, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer zu erreichen sind. Derzeit stoppt Corona den Betrieb.

Im März letzten Jahres wurde aus eigenen Mitteln ein neuer Kleinbus, ein nach den lokalen Bedürfnissen umgebauter Mercedes Sprinter mit acht Sitzplätzen und viel Stauraum für Rollatoren und Kinderwagen, bei deren Verstauung die Fahrer selbst Hand anlegen, angeschafft. „Um unseren Erkrather Bürgerbus beneiden uns die Nachbarstädte“, berichtet Harald Mars, Erster Vorsitzender des Vereins, mit Stolz in der Stimme: Immerhin ging 2019 der Bürgerpreis der Stadt Erkrath an das aus 22 engagierten Ehrenamtlern bestehende Team. Im Oktober letzten Jahres konnte außerdem bereits die 25.000 Runde durch den Ort gefeiert werden oder wie Mars sich ausdrückte: „In 110 Monaten sind wir zehnmal um die Erde gefahren“.

Der Bürgerbus verkehrt - in Nicht-Corona-Zeiten - werktags zwischen 8.20 und 18.40h in zehn runden und samstags von 9.29 – 13.20 in vier Runden durch Erkrath. Das Einzeltickt, das im Bus erworben wird, kostet 1,50€ (Kinder ab 10 Jahren zahlen 1,00€).

Ihre Erfahrungen haben die Erkrather an ein Team von Ehrenamtlern in Mettmann weitergegeben, die derzeit in der Planung für die Etablierung eines Bürgerbusses in der Kreisstadt durch Corona ausgebremst wurden. Auch die Routine des Erkrather Bürgerbusses wirbelte das Virus gehörig durcheinander: Der Betrieb musste der Altersstruktur des Großteils der Fahrer und Fahrgäste wegen am 19. März eingestellt werden. Eine Tatsache, die Kunden wie das Fahrerteam sehr bedauern.